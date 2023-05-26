Obrador'dan ABD'deki İspanyol kökenlilere DeSantis'e oy vermemeleri çağrısı

Obrador, basın toplantısında, DeSantis'in ABD başkan adaylığı kararını eleştirerek, "Bu fırsatı, dün adaylığını açıklayan DeSantis'e Cumhuriyetçilerin adayı olmak istediği için mülteciler üzerinden siyaset yaptığı konusunda haksız olmadığımı söylemek amacıyla kullanıyorum." dedi.

İspanyol kökenlilere DeSantis'e oy vermemeleri çağrısında bulunan Obrador, "Umarım Florida'daki İspanyol kökenliler uyanır ve göçmenlere zulmedenlere, göçmenlere saygı duymayanlara oy vermezler çünkü göçmen İncil'de söylendiği üzere saygıyı hak eder. İncil, 'Yabancıya saygı duymalıyız.' der." ifadelerini kullandı.

Obrador, "Ayrıca iki yüzlü olduğu için DeSantis'e bir gün mültecileri çalıştırıp çalıştırmayacağını sormak istiyorum." dedi.

Mülteci politikasını ülkenin en önemli meseleleri arasında gösteren DeSantis, Florida'da mültecilere karşı sert tutumlarıyla biliniyor.

Florida'da 10 Mayıs'ta yürürlüğe giren mültecilere ilişkin yasaya dair Vali DeSantis'in internet sitesinde "Federal hükümetin pervasız sınır politikalarının yol açtığı yasa dışı göçmenlerin tehlikeleriyle mücadele için" ibaresi yer almıştı.

Söz konusu yasa, oturum izni bulunmayanlara kamu hizmetlerini kısıtlarken yasa dışı göçmenlere yardım eden kuruluşlara da para aktarılmasını yasaklıyor.