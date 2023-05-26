Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü

Uganda Kızılhaçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bulambuli bölgesinde toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.
Gece saatlerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, felakete uykularında yakalananlardan 7'sinin hala kurtarılamadığı aktarıldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bölge sakinlerinin kendi çabalarıyla toprak altında kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü.
Toprak altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.