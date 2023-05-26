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Dünya
AA 26.05.2023 10:30

Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü

Uganda'da gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü

Uganda Kızılhaçı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bulambuli bölgesinde toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.

Gece saatlerinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, felakete uykularında yakalananlardan 7'sinin hala kurtarılamadığı aktarıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bölge sakinlerinin kendi çabalarıyla toprak altında kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Toprak altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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