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Dünya
AA 18.04.2023 11:12

Obrador, ABD'yi ülkesinde casusluk yapmakla suçladı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'yi, ülkesinde casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve iç işlerine müdahale etmekle itham etti.

Obrador, ABD'yi ülkesinde casusluk yapmakla suçladı
[Fotograf: Reuters]

Obrador, Sinaloa kartelinin 28 üyesine yönelik ABD'ye yüklü miktarda fentanil kaçırma suçlamasına dair bilgilerin ABD'li istihbaratçılar tarafından Meksika'da elde edildiğini, ülkesinde yabancı istihbarat elemanlarının olamayacağını kaydetti.

Sinaloa soruşturmasının "istismarcı ve kibirli bir müdahale olduğunu ve hiçbir şartta kabul edilemeyeceğini" vurgulayan Obrador, fentanilin Meksika'da üretilmediğini, bunun ABD'nin sorunu olduğunu belirtti.

Obrador, ülkesinde halkın güvenliğini sağlamalarının öncelikleri olduğu ve daha sonra fentanil kaçakçılığıyla mücadelede ABD ile işbirliğine girebileceklerini ifade etti.

Öte yandan, ABD Uyuşturucu ile Mücadele İdaresinin (DEA), eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla 16 Ekim 2016'da ABD'de gözaltına alınmıştı.

Enrique Pena Nieto'nun devlet başkanı olduğu dönemde 2012-2018 yıllarında savunma bakanlığı görevini yürüten 72 yaşındaki Cienfuegos, söz konusu dönemde "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklanmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Davaya bakan New York Federal Bölge Mahkemesi, Meksika yönetiminin eski bakanın yargılanmasının iki ülke arasındaki adli işbirliğini zedeleyeceğine ilişkin uyarısının ardından savcılığın talebiyle 18 Kasım 2021'de suçlamaların düşürülmesine karar vermişti.

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