Amerikan ordusu Afganistan'dan çekilirken düzenlenen intihar saldırısında 13 askerini kaybetmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi, Amerikan ordusu da misilleme olarak 29 Ağustos'ta operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyonda 10 kişi hayatını kaybetti.

Vurulan kişiler kimdi?

Ancak New York Times gazetesi yayınladığı bir görüntü ile kan donduran bir soru sordu. "Vurulan kişiler tehdit miydi yoksa yardım görevlisi mi?"

New York Times'ın videosunda yardım derneği görevlisi Zemari Ahmedi ailesine götürmek üzere bidonlara su doldurulurken görülüyor. Bidonlara su dolduran Ahmedi, bir süre sonra beyaz aracıyla ofisten ayrılıyor.

ABD'nin su dolu bidonları patlayıcı madde sandığı iddiası

Ahmedi ve beraberindekiler, ayrıldıktan sonra 9 kilogramlık Hellfire füzesi ile vuruldu. Amerikan ordusunun keşif uçaklarıyla yaptığı tespitte bidonlara su doldurulmasını patlayıcı doldurulduğu şeklinde yanlış anladığı iddia ediliyor.

Zemari Ahmedi'nin yardım ofisinin güvenlik kameraları ve uydu görüntüleri karşılaştırıldığında saat ve araç hareketleri de uyumlu görünüyor.

Pentagon'dan yanıt gelmedi

Amerikan ordusunun, Ahmedi'nin aracını terörist aracı zannederek vurduğu iddiasına henüz Pentagon'dan açıklama gelmedi.