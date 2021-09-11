Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 02:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de hastanede yangın çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin New York şehrindeki St. John's Hastanesi'nde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
ABD'nin New York şehrinde bulunan St. John's Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Yangın nedeniyle oluşan duman tabakası metrelerce yükseldi. Olayda iki kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
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