Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
NYPD: Metro saldırısını terör eylemi olarak değerlendirmiyoruz
ABD'nin New York şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen metro saldırısına ilişkin New York Polis Departmanı açıklamada bulundu. NYPD, olayı aktif terör olarak değerlendirmediklerini aktardı.
New York Polis Departmanı, New York’taki metro saldırısının terör olayı olarak soruşturulmadığını duyurdu.
Saldırganın siyahi bir erkek olduğunu, yeşil işçi tipi bir yelek ve gri renkli sweatshirt giydiğini aktardı.
New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
Polis saldırganı ararken, Vali Kathy Hochul New Yorkluları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vali, "Toplu katliam ya da başka saldırılar bu artık bitmek zorunda. Suçla ilgili manşetleri okumaktan bıktık" dedi.
Etiketler: ABD
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