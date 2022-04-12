Yetkililer, Brooklyn metro platformunda birden fazla kişinin vurulduğunu söyledi. Sunset Park'taki 36. Cadde metro istasyonuna saat 08:30 sıralarında polis ekipleri çağrıldı.

Saldırıda ölen olup olmadığı henüz belli değil ancak, ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı var.

Polis ekipleri, metroda patlayıcı düzenek ve sis bombası bulunduğunu ancak hiçbirinin aktif olmadığını açıkladı.

Soruşturma hakkında bilgi verilen bir kolluk kuvveti, şüphelinin inşaat kıyafetleri giydiğini ve gaz maskesi taktığını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Olay yerinden bir fotoğrafta, istasyonun zemininde kanlar içinde yatan insanlar görüldü.

Saldırının ardından metro seferleri durduruldu. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.