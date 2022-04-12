NATO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda NATO'nun 24 Mart'taki Liderler Zirvesi'nde kararlaştırılan çok uluslu muharip grupların söz konusu dört ülkeye konuşlandırıldığı duyuruldu.

????40,000 troops

????130 jets on high alert

????140 ships patrolling at sea

???????? multinational battlegroups in ????????????????????????????????



We stand as one to defend our territory pic.twitter.com/Kf15kpKuZP — NATO (@NATO) April 12, 2022

Buna göre, grupların 40 bin asker, yüksek alarm seviyesinde 130 jet, denizde devriye gezen 140 gemiden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

"Toprağımızı savunmak için bir aradayız" ifadesi kullanılan videolu paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir nesil içinde karşılaşılan en büyük tehdit olduğu vurgulandı.

40 bin askerin İttifakın doğu kanadında doğrudan NATO'nun emri altında olduğu, böylece halihazırda NATO'nun Karadeniz'den Baltık Denizi'ne toplam 8 muharip gruba sahip olduğu açıklandı.

NATO'nun Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da muharip grupları bulunuyordu.