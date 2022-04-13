ABD Başkanı Biden kendisinin ve First Lady Jill'in bugün New York'ta meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlar için dua ettiğini ve ilk müdahale ekiplerine ve olay yerinde yardım edenlere minnettar olduklarını söyledi.

Biden Adalet Bakanlığı (FBI) ve NYPD ile yakın soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

Biden, şüpheli bulunana kadar “vazgeçmiyoruz” dedi.

New York metrosuna saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bir metro istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 16 kişi yaralandı.

Polis, siyahi olduğu açıklanan işçi yelekli ve gaz maskeli saldırganı aranıyor.