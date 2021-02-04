Toplantıda, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 2021-2025 Ulusal Güvenlik Stratejisine yönelik ana yaklaşımlarının yanı sıra, askeri-sanayi kompleksinin geliştirilmesi planları ele alındı.

Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev, bugün Kazakistan'ın diğer ülkelerle birlikte güvenlik ortamında niteliksel bir değişim sürecine girdiğini vurguladı.

Öte yandan Nazarbayev, modern koşullarda Kazakistan toplumunun milli güvenliği konusunda yeni gelişimlerin gerektiğini söyledi.

Elbaşı konuşmasında “Ekonomik, teknolojik, sosyal gerçekler ve dış koşullar ne kadar değişirse değişsin, ulusal çıkarlarımız her zaman önemlidir ”dedi.

"Gerçek tehdit, ülkenin etelektüel potansiyelinin kalitesindeki düşüş riskidir"

Ayrıca, bulaşıcı hastalıklar ve diğer hastalıkların küresel bir sorun haline gelmesi nedeniyle biyolojik güvenliğe yönelik tehditlere karşı hazırlıklı olmanın gündemde kalacağına dikkat çeken Nazarbayev, "Gerçek tehdit, maden kaynaklarının fiyatlarında bir düşüş değil, ülkenin entelektüel potansiyelinin kalitesinde bir düşüş riskidir" dedi.

Toplantıda, eğitimin önümüzdeki on yıl için ulusal hedef olması gerektiği vurgulandı.

Toplantının ardından Nursultan Nazarbayev, Silahlı Kuvvetlerin ve diğer birliklerin toprak savunma güçlerini güçlendirmeye yönelik özel talimat verdi.