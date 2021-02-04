Ülke basınındaki habere göre, Delhi polisi, Thunberg'in Hint çiftçilere destek mesajlarının ardından harekete geçti.

Thunberg, Hint polisinin suç duyurusunun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise çiftçilere desteğini yineledi; "Hala çiftçilerle dayanışma içindeyim ve barışçıl protestolarını destekliyorum. Hiçbir nefret, tehdit, insan hakları ihlali bunu değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı..

Thunberg, dün yaptığı paylaşımda da "Hindistan'daki çiftçi protestolarıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullanmıştı.

Çiftçiler eylemlerini başkente taşımıştı

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

Müzakereler işe yaramadı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.