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Dünya
AA 01.08.2026 19:47

Norveç'ten İspanya'ya destek

Norveç, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine düzensiz göçmen akışının ardından bu ülkenin yanında olduğunu açıkladı.

Norveç'ten İspanya'ya destek

Norveç Adalet Bakanı Astri Aas Hansen, yazılı açıklamasında, Sebte'deki gelişmelere ilişkin İspanya'nın uyguladığı adımları desteklediklerini belirtti.

Avrupa'da bölünme zamanı değil, birlik olma zamanı olduğunu vurgulayan Aas Hansen, "Bu zorlu durumda İspanya'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

​​​​​​​Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiği belirtilmişti.

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