Norveç, tarihinin en kanlı terör saldırısını yaşadı.

22 Temmuz 2011'de önce başkent Oslo'daki hükümet binası önünde, ardından İşçi Partisi gençlik kollarının kamp yaptığı Utoya adasında saldırı düzenlendi.

Irkçı Anders Behring Breivik 77 kişiyi katletti, 242 kişiyi yaraladı.

Katliamdan 11 yıl sonra, 18 yaşındaki Türk Gizem Doğan'ın da aralarında bulunduğu kurbanlar anısına Hole kentinde anıt inşa edildi.

Anıtın Açılış törenine yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

En yüksek ceza 21 yıla mahkum edildi

"Norveç katili" lakaplı Breivik kullandığı otomatik silahlarla yakalandı ve saldırıları itiraf etti.

Kitlesel katliam ve terörizm suçlarından Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edildi.