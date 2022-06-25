Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Norveç'te silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Norveç'te bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişi, gece kulübüne girerek çevreye rastgele ateş açtı.
Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, olayın tek faili olduğuna inanılan bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken olaya dair soruşturma sürüyor.
Etiketler: Norveç
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