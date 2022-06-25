Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisi'nden silah düzenlemesi yasa tasarısına onay
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Temsilciler Meclisi, iki partinin de üzerinde anlaştığı silah düzenlemesi yasasını kabul ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sundu.
ABD'de Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, bugün de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.
Tasarı, 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.
Yasalaşması için tasarı ABD Başkanı Biden'ın onayına sunuldu.
30 yıldır ilk kez bir silah düzenlemesi yasası onaylandı
ABD Kongresi, bu tasarıyla, son 30 yıldır ilk kez bir silah düzenlemesi yasasını onaylamış oldu.
Tasarı, 18 ila 21 yaş arasındaki silah alıcılarının sabıka kontrollerinin genişletilmesini öngörürken, sürekli silah alım satımı yapan kişilere de lisans sahibi olma sorumluluğu getiriyor.
Etiketler: ABD Bireysel Silahlanma
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