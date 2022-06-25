Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Boşnak Enstitüsü iş birliğinde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Mustafa Tatcı, 12 dile tercüme edilen kitabın insanlık için faydalı bir eser olduğunu söyledi.

Tanıtım etkinliğine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin,

akademisyen Amina Siljak Jesenkovic ve kitabın Türkçeden çevirisini yapan Vahidin Preljevic de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Programda sanatçı Latif Mocevic ilahiler seslendirdi.