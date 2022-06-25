Haber Giriş: 25 Haziran 2022 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saraybosna'da "Aşkın Dili Yunus Emre" kitabı tanıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Yunus Emre Enstitüsü Türk dili ve kültürünü dünyanın çeşitli yerlerinde tanıtmaya devam ediyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yazar Mustafa Tatcı'nın Boşnakçası basılan "Aşkın Dili Yunus Emre" kitabı tanıtıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Boşnak Enstitüsü iş birliğinde tanıtım etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Mustafa Tatcı, 12 dile tercüme edilen kitabın insanlık için faydalı bir eser olduğunu söyledi.
Tanıtım etkinliğine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin,
akademisyen Amina Siljak Jesenkovic ve kitabın Türkçeden çevirisini yapan Vahidin Preljevic de katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Programda sanatçı Latif Mocevic ilahiler seslendirdi.
Etiketler: Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü
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