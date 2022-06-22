Karadağ'ın Başkenti Podgorica’nın Tuzi kasabasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Nizam Şehitliği'nde, Karadağ'ın fethi sırasında şehit olan askerler ile Balkan Savaşları şehitleri yatıyor.

Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadağ fethedildiğinde şehit olan askerler için önce Nizam Şehitliği olarak oluşturulan alana daha sonra cami inşa edildi.

Şehitlikte, fetih sırasında şehit olan askerler, 1911'deki kolera salgınında ölen 400 Osmanlı askeri ve Balkan Savaşları şehitleri toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Karadağ Müslümanları 1911 yılında Osmanlı imparatoruna mektup yazarak şehitliğin olduğu alanda yer alan ve bakımsız kalan Nizam Camii'nin restore edilmesini istedi.

100 yıl önce yazılan mektup unutulmadı

Ancak 1912'de Balkan Savaşlarının başlaması ve Karadağ’ın Osmanlı hakimiyetinden çıkmasıyla yaşanan kargaşada mektuba cevap verilemedi.

Kadir Gecesi'ndeki son teravih namazının 1931 yılında kılındığı Nizam Camii, bakımsız kaldığı için ikinci Dünya Savaşı sırasında tamamen yıkıldı.

[Fotoğraf: AA]

Nizam Camii'nin restore edilmesi süreci de anlamlı bir hikayeye sahip. 1911'de Karadağ Müslümanlarının İstanbul'a yazdığı caminin restore edilmesini içeren mektuba o dönem yaşanan kargaşa nedeniyle cevap verilemese de bu talepler yaklaşık 100 yıl sonra yerine getirildi.

TİKA'nın çalışmalarıyla camiden ezan sesleri yükseliyor

Nizam Camii'nin yerine yeni cami yapılması için TİKA, 2000 yılında harekete geçti.

Tarihi cami 10 yıl süren titiz çalışmanın ardından inşaatı ve çevre duvarı tamamlanarak, 5 Eylül 2010'da yine bir Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Osmanlı desenleri ve mimarisinin hakim olduğu caminin içinde Türk bayrağı ve Osmanlı Balkan sancağı ile duvarında Osmanlı arması asılı duruyor.

Yine asırlar önce olduğu gibi caminin minarelerinden günde 5 vakit ezan okunuyor.