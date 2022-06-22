TRT'nin iddialı dizilerinden biri olmaya aday “Balkan Ninnisi”, TRT 1 ekranlarında yayına girdi.

Uzun zamandır merakla beklenen dizinin ilk bölümü, çekimlerin yapıldığı Üsküp’te de yerel halktan ilgi gördü.

Sadece Türkler değil Türkçeye aşinalığı bulunan diğer halklar tarafından da merakla izlendi.

Balkanların çok kültürlü, çok dilli, çok etnikli yapısını ekrana taşıyan dizi, aynı çatı altında yaşamak zorunda kalan bir Türk ve bir Makedon ailenin hikayesini anlatıyor.

İlk bölümü ile Türkiye’de ve Kuzey Makedonya’da büyük ilgi gören dizi, hikayesi ile birçok kalbe dokunmayı hedefliyor.

“Balkan Ninnisi” her Salı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



