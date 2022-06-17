Müzelerde ve kaçakçılıkla mücadelede olduğu gibi Türkiye’nin arkeolojik kazı çalışmalarında da dünyaya öncülük yaptığının altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

“Paleolitikten neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan çalışmalarla geçtiğimiz yıl, kazı, araştırma ve benzeri, toplam 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirdik. Yanılmıyorsam bu geçen sene dünyada bir rekor oldu. Bunu da pandemi döneminde yaptık arkadaşlar. O açıdan da ayrıca tebrik ediyorum.''

