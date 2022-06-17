Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Arkeolojik kazıda dünya rekoru: 670 kazı yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, geçen yıl arkeolojik kazılarda dünya rekoru kırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, farklı alanlarda 670 arkeolojik kazı yapıldığını söyledi.
Müzelerde ve kaçakçılıkla mücadelede olduğu gibi Türkiye’nin arkeolojik kazı çalışmalarında da dünyaya öncülük yaptığının altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:
“Paleolitikten neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan çalışmalarla geçtiğimiz yıl, kazı, araştırma ve benzeri, toplam 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirdik. Yanılmıyorsam bu geçen sene dünyada bir rekor oldu. Bunu da pandemi döneminde yaptık arkadaşlar. O açıdan da ayrıca tebrik ediyorum.''
Etiketler: Arkeoloji Mehmet Nuri Ersoy
Son Haberler
- 17:08
- 17:10
- 16:46
- 16:32
- 16:12
Sıradaki Haber
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz