Dünya

Norveç'te saldırganlar ambulans kaçırıp kalabalığın üzerine sürdü

22 Ekim 2019 Salı 15:36 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 15:38

Norveç polisinden yapılan açıklamada, Oslo'nun Torshov semtinde bir ambulansın silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: Reuters]