Dünya
Endonezya’da petrol boru hattında patlama: 1 ölü22 Ekim 2019 Salı 15:10 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 15:20
Endonezya’da devlete ait petrol boru hattında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Batı Java bölgesinde, devlet şirketi Petramina’ya ait petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası açıklama yapan şirket sözcüsü Dewi Sri Utami, hayatını kaybeden kişinin vinç operatörü olduğunu ifade etti.
Patlamanın ardından uzun araç kuyrukları oluşurken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Kaynak: Reuters