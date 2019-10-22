Netanyahu koalisyon hükümeti kuramaması konusunda seçimin galibi olan Mavi-Beyaz ittifakı lideri Benny Gantz’ı suçladı.

Netanyahu, Benny Gantz’ın kendisi ile koalisyon görüşmeleri yapmayı reddetmesini eleştirdi, Gantz’ı, İsrail vatandaşı olan Filistinlileri temsil eden Müşterek Liste ittifakı ile iş birliği yapmakla suçladı.

Gantz ise Netanyahu’yu siyasi manevralar yapmakla suçladı.

Gantz, kendi liderliğinde liberal birlik hükümeti kurmaya kararlı olduğunu açıkladı.

İsrail’de olası koalisyon hükümeti ile ilgili en güçlü senaryo, hükümeti kurma yetkisinin son seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’a verilmesi olarak görünüyor.

Hükümet kurulamaz ise İsrail'in 3'üncü kez seçimlere gitmesi ihtimali de bir kenarda duruyor.

Kaynak: TRT Haber

