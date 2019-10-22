Ekonomi
Volkswagen: Türkiye'ye alternatif üretim yeri aramıyoruz22 Ekim 2019 Salı 14:09 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 14:11
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadıklarını açıkladı.
Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.
Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.
Kaynak. AA