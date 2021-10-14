Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.

Oslo polisinden yapılan açıklamaya göre, saldırgan Danimarka vatandaşlığına da sahip olmasına rağmen Norveç'te doğup büyüdü ve ruhsal durumunun tespiti için adli tıpa sevk edilecek.

Hırsızlık ve uyuşturucudan hüküm giymiş

Norveç medyası, şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiğini duyurdu.

Polis olayı terör eylemi kapsamında araştırıyor.

Oklu saldırıyı dün akşam düzenledi

Saldırgan, 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemişti.

Aaldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.