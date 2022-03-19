Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç'te NATO'ya ait Amerikan uçağı düştü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Norveç'in kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü açıklandı. Uçağın ABD'ye ait bir NATO uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik NATO uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.
Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgi yok
Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.
Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: ABD NATO Norveç Uçak Kazası
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