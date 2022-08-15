Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Norveç'te köprü çöktü: Köprüden geçen sürücüler kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]
Norveç'in güneyinde bir nehrin üzerindeki ahşap köprünün çöktüğü, köprüden geçen otomobil ve kamyonun sürücülerinin kurtarıldığı açıklandı.
Polis yetkililerinin açıklamasına göre, Norveç'deki köprüde seyir halinde olan bir otomobil çöken köprüden nehre düştü, bir kamyon ise köprünün çöken kısmında sıkıştı.
Yetkililer, iki aracın sürücüsünün de kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Köprünün çökme nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Norveç
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