Polis yetkililerinin açıklamasına göre, Norveç'deki köprüde seyir halinde olan bir otomobil çöken köprüden nehre düştü, bir kamyon ise köprünün çöken kısmında sıkıştı.

Yetkililer, iki aracın sürücüsünün de kurtarıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Köprünün çökme nedeni araştırılıyor.