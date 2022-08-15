Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu.
Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov,14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini açıkladı.
Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını söyledi.
"Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı."
Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.
Etiketler: Ukrayna
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