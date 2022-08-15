Somali ordusu yetkilileri, Hiran bölgesinde yapılan hava saldırısında 13 terör örgütü üyesinin öldüğünü dile getirdi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), saldırıya ilişkin açıklama yapmazken geçen hafta başında düzenlenen saldırılarda 4 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, şehirlerde sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.