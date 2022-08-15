Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Eş-Şebab'a hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD'nin Somali'de Eş-Şebab'a karşı düzenlediği hava saldırısında, 13 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildi.
Somali ordusu yetkilileri, Hiran bölgesinde yapılan hava saldırısında 13 terör örgütü üyesinin öldüğünü dile getirdi.
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), saldırıya ilişkin açıklama yapmazken geçen hafta başında düzenlenen saldırılarda 4 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.
Örgüt, şehirlerde sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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