Yerin altı bir anda boş kaldı, toprak zeminle birlikte kayan ev, 'maket' gibi yıkıldı.

Norveç'in başkenti Oslo yakınında bulunan köyde yaşanan toprak kayması saniye saniye görüntülendi.

Olayda 10 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. 21 kişiden ise haber alınamıyor.

700 kişi tahliye oldu

5 bin nüfusa sahip köyde, en az 8 evin toprak altında kaldığı açıklandı.

700 kişi önlem olarak evlerinden tahliye edildi.

Ülkedeki en büyük toprak kaymalarından biri

Bölgeyi ziyaret eden Norveç Başbakanı Erna Solberg, bunun şimdiye kadar ülkede meydana gelen en büyük toprak kaymalarından biri olduğunu söyledi.

Toprak kayması sebebiyle bölgedeki bir dağ geçidinin kapandığı ve bölgeye kara yolu ile ulaşımın zorlaştığı açıklandı.

Helikopterle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Hızlı kil kayması"

Yetkililer afeti, "hızlı kil kayması" olarak adlandırdı.

Bölgedeki toprak yapısından kaynaklanan olayın benzeri haziran ayında yaşanmış, birçok ev denize gömülmüştü.