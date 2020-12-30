Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da öğrenci yurtlarına operasyon: 8 gözaltı
Yunanistan’da Atina Üniversitesi’ne ait yurtlarının bulunduğu kampüs öğrenciler tarafından işgal edildi. Öğrenciler işgali sonlandırmayınca, polis büyük çapta operasyon gerçekleştirdi. Baskında 8 kişi gözaltına alındı.
Yunan polisi Atina Üniversitesi’ne ait öğrenci yurtlarına bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir operasyon düzenledi.
Yunan polisinin amacı Zografou semtinde yer alan kampüsteki öğrenci işgalini sona erdirmekti. Ancak işgal altındaki yurtlara uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalar da olunca, polis baskınına narkotik ekipleri ve savcı da eşlik etti.
8 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 5’inin öğrenci olmadığı halde yurtlarda yasa dışı kaldığı belirlendi.
Aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Öğrenciler, yönetimden istediklerinin karşılanmaması nedeniyle bir süredir kaldıkları yurtları işgal etmişti.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Yunanistan
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