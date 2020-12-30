Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında varılan ticaret anlaşmasını yasaya dönüştürecek tasarı, İngiliz Parlamentosu’nun Avam Kamarası’nda kabul edildi.

Avam Kamarası’nda 73’e karşı 521 ‘evet’ oyuyla geçen tasarı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalandı ve Lordlar Kamarası’nda görüşülmeye başlandı.

Tasarı, Lordlar Kamarası'ndan da geçince Kraliçe 2.Elizabeth'ten resmi kraliyet onayı alarak yasa haline gelecek.

Sürecin tamamlanmasıyla İngiltere AB'den tamamen ayrılmış olacak.