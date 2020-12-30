Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 2 bini, Hindistan'da 10 milyon 264 bini, Brezilya'da 7 milyon 577 bini ve Rusya'da 3 milyon 131 bini aştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin COVID-19 aşısı dağıtım planının yetersiz kaldığını ve olması gerektiği gibi ilerlemediğini belirterek, "Aşılama programı şimdiki hızıyla devam ederse, Amerikan halkının aşılanması yıllar sürer" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise salgına yönelik ekonomik destek paketindeki 600 dolarlık nakit para yardımının dağıtımına ABD yerel saatiyle salı gecesi başlanacağını duyurdu.

COVID-19'un İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan bir türüne ABD'nin Colorado eyaletinde de rastlandığı bildirilirken, yeni seçilen 41 yaşındaki Kongre Üyesi Luke Letlow, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra-Zenaca iş birliğinde geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını onayladı. İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen aşının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İngiltere'de rekor can kaybı

İngiltere'de, virüs sebebiyle son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle "nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Belçika'da alınan tedbirlerle yeni vaka sayılarında düşüş devam ediyor. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ekimden beri devam eden salgınla mücadele tedbirleri sayesinde günlük yeni vakalar, 2 ay önce kaydedilen ortalama 15 binli sayılardan 1800'e kadar indi.

Almanya'da hükümetin COVID-19'un yayılmasını engellemek için uyguladığı kısıtlamalara karşı çıkanlar protesto edildi.

Katar Emiri aşı oldu

Dünyada 3. kez karantina uygulamasını başlatan ilk ülke olan İsrail'de, günlük vaka sayısındaki yükseliş devam ederken, 650 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Çinli Sinopharm şirketi, COVI-19'a karşı geliştirdiği aşılardan birinin son aşama deneylerde koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu açıkladı.

Çin’de, yılın en fazla seyahatinin yaşanacağı Çuncie (Bahar Baramı) öncesi artan COVID-19 vakalarının salgın riskini artıracağı belirtilerek, halka "gereksiz seyahatlerden kaçınmaları" çağrısı yapıldı.

Venezuela, Rusya’nın geliştirdiği "Sputnik V" isimli COVID-19 aşısından 10 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Sputnik V'den 5 milyon dozdan fazla alacaklarını ifade etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, salgınla mücadelede "sosyal mesafe ve kısıtlamalara uyulması" çağrısını yineleyerek, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları ve ailelerini düşünmek gerektiğini söyledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, AstraZeneca ve Novavax firmalarıyla toplam 100 milyon doz aşı alınması için hükümetin anlaşmaya vardığını duyurdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, COVID-19 aşısı olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ülkeye giriş yapacaklar için yürürlükteki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Ukrayna, 1,9 milyon COVID-19 aşısı için Sinovac Biotech ile anlaştığını bildirdi.