Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu portföyün 1,3 gigavat kurulu güçte güneş santralleri ile karadaki rüzgar santrallerinden oluştuğu kaydedildi.

Sözleşmenin dün imzalandığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde anlaşmanın tamamlanacağına vurgu yapıldı.

Norges Bank, İspanya'daki Iberdrola firmasının ülkedeki yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 49'unu satın aldığını ve bunun için 600 milyon avro ödeneceğini bildirdi.

Açıklamaya göre, İspanyol enerji şirketi Iberdrola portföyünün işletmecisi olmayı sürdürecek. Söz konusu güneş ve rüzgar santrallerinin İspanya'da 700 bin hanenin elektrik tüketimine eşdeğer üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisine de yer verildi.