Schallenberg’in dün Fransa’nın başkenti Paris’te "Rusya’ya yönelik orantı duygusunun korunması ve 144 milyon Rus vatandaşına vize yasağı uygulamak gibi hedefi aşan yaklaşımlardan kaçınılması" yönündeki ifadelerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko sosyal medyadan yaptığı Almanca açıklamayla tepki gösterdi.

Nikolenko, Avusturya ile sürdürülen işbirliği ve bu ülkenin hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de Avrupa Birliği (AB) nezdinde ülkesine verdiği destekten ötürü müteşekkir olduklarını belirterek Schallenberg’i Ukrayna’ya özellikle Rusya’nın füze saldırısı sonrasında hayatını kaybeden 44 Ukraynalının yakınlarının bulunduğu Dnipro kentine davet etti.

Sözcü Nikolenko, "Böylelikle, Rusya’nın füze saldırısında bulunduğu çok katlı bir binada hayatını kaybeden 44 kişinin yakınlarına da (Rusya’ya yönelik) 'orantı duygusunu koruma' argümanını anlatma imkanı bulabilir" ifadesini kullandı.

Avusturya’nın kültür ve tarihi açısından Rusya ile diyalog içinde olunmasına yönelik çağrılarının anlaşılır olduğunu kaydeden Nikolenko, "Bu çağrı, Kremlin’in cezasız kalacağı duygusunu güçlendirecek ve tamamen Ukrayna’da soykırımın sürdürülmesine yönelik bir davet gibi algılanacaktır" görüşünü paylaştı.

Schallenberg, dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı "orantı duygusunun korunması ve 144 milyon Rus vatandaşına vize yasağı uygulamak gibi hedefi aşan yaklaşımlardan kaçınılması" mesajını vermişti.