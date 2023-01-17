Özel El-Vıhde Akademisi tarafından düzenlenen turnuvada özel okullarda eğitim gören 6 ila 17 yaşlarındaki öğrenciler arasında gerçekleşen müsabakalar, Filistin Satranç Federasyonu'ndan hakem heyeti tarafından denetlendi.

[Fotoğraf: AA]

Vıhde Akademisi'nin idari sorumlusu ve turnuva organizatörü Abdullah el-İfranci, söz konusu müsabakaya katılan öğrencilerin okullarında bir süredir antrenmanlar yaptığını söyledi.

"Turnuvaya, Gazze'deki 11 özel okuldan 150 öğrenci katıldı." diyen İfranci, her üç ayda bir bu okulların öğrencilerine yönelik farklı turnuvalar düzenlendiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Turnuvanın amacının, oyuncuları keşfetmek ve diğer yarışmalarda yer almaları adına becerilerini geliştirmeye çalışmak olduğunu ifade eden İfranci, etkinliğin günübirlik yapıldığını kaydetti.

İfranci, Vıhde Akademisi'nin satranç dışında futbol gibi spor faaliyetleri ile bazı sanat çalışmalarına da destek verdiğini sözlerine ekledi.