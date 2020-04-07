Norveç Sağlık Bakanı Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç’te COVID-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

Ülkede 59 kişi yaşamını yitirdi

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında COVID-19 testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.