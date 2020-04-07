Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 3 Türk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin Türklerin sayısı 37 oldu.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, biri 36 yaşında 3 erkek Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerin Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşadıkları kaydedildi.
COVID-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 37'ye, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.
Öte yandan Almanya'da COVID-19 vaka sayısı yaklaşık 101 bin 779'a yükselirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1664 oldu.
Etiketler: almanya koronavirüsSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 01:41
Son Haberler
- 02:29
- 02:20
- 02:04
- 01:22
- 01:46
Sıradaki Haber
Kudüs Valisi Gays serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz