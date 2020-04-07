Fildişi Sahili Savunma Bakanı Bakayoko, yayımladığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirtisini göstermemesine rağmen COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, karantina sürecini başlattığını aktardı.

Bakayoko, ülkede yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen ilk bakan oldu.

Halk ile polis arasında gerginlik

Öte yandan başkent Abidjan’ın Yopougon bölgesinde COVID-19 tarama merkezi kurulmasına karşı çıkan halk ile polis arasında çatışma çıktı.

Sokağa dökülen bölge sakinleri, “Koronavirüs istemiyoruz”, “Aşı istemiyoruz” sloganları atarak yollara barikat kurdu.

Barikatları yıkan emniyet güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis, olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

323 kişide koronavirüs görüldü

Başbakan Amadou Gon Coulibaly, COVID-19 testi pozitif olan bir kişi ile temas kurduğu için 24 Mart’ta kendisini karantinaya almış ancak Coulibaly'ye daha sonra yapılan testler negatif çıkmıştı.

Ülkede şu ana kadar 323 COVID-19 vakası görülürken, bunlardan 41’i sağlığına kavuştu, 3'ü yaşamını yitirdi.