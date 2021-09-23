Nobel Barış Ödülü'nün yanı sıra kimya, edebiyat, fizik, tıp ve ekonomi dallarında bu yılki ödüllerin kazananları 4 Ekim ile 11 Ekim arasında açıklanacak.

Ödül törenin ardından aralık ayında yapılacak kutlamaların da kısıtlamalardan nasibini alacağı belirtildi.

Vakıf, ödül sahiplerinin Nobel Ödülü madalyalarını ve diplomalarını kendi ülkelerinde alacaklarını söyledi.

Sunum etkinliklerinin, ödülün kurucusu Albert Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm Belediye Binası'nda düzenlenecek ödül töreniyle yapılacak.

Barış ödülü ise Norveç'in Oslo kentinde verilecek.

Vakıf, Norveç Nobel Komitesi'nin Nobel Barış Ödülü sahibini veya kazananlarını Oslo'da karşılayacak.

Komite, şenliklerin formatını ise Ekim ayı ortasında açıklamayı planlıyor.

Pandemi sürecindeki belirsizlik kararda etkili oldu

Nobel Vakfı İcra Direktörü Vidar Helgesen yaptığı açıklamada, "Bence herkes COVID-19 pandemisinin bitmesini ister ama henüz orada değiliz. Salgının seyri ve uluslararası seyahat olanakları konusundaki belirsizlik, 2021 ödül sahiplerinin madalya ve diplomalarını kendi ülkelerinde almalarının nedenidir” dedi.

Helgesen, vakfın yeni formatlar ve dijital çözümler kullanarak dünya çapında daha da fazla insana ulaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



