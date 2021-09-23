Biden yönetimi, güney sınırındaki göçmen ve sığınmacı akınının ardından Guantanamo Körfezi'ndeki bir göçmen gözaltı kampını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Göçmen operasyonları merkezi, teröre karşı mücadelede 39 tutuklunun kaldığı hapishane yerleşkelerine yakın olacak.

Çoğunluğu Haiti'den gelen binlerce göçmen, Teksas, Del Rio ve Acuna, Meksika arasındaki Uluslararası Köprü'nün altındaki derme çatma bir kampta toplanıyor.

Yetkililer, ABD deniz üssündeki Göçmen Operasyonları Merkezini işletmek için ihale açılacağını duyurdu.

4 yıldır kullanılmıyordu

Göçmen kampı ilk olarak 1991'de Kübalı sığınmacılar için kurulmuştu. Kampta 34 bin Haitili ve yine aynı sayıdaki Kübalı gözaltına alınmıştı.

Kamp 2017'den beri göçmenler için kullanılmıyordu.



