Koronavirüs salgını ile birlikte ekonomik toparlanma sağlamaya çalışan Avrupa ülkelerinde doğal gaza talep arttı.

Talep fazlalığı, fiyat artışını da beraberinde getirdi. Bu da elektrik faturalarına yansıdı.

Brüksel merkezli medya kuruluşu Politico'nun çalışmasına göre, İspanya ve Portekiz'de toptan elektrik fiyatları 6 ay öncesine göre 3 kat arttı.

Artan talep fiyatları yükseltti

İngiltere'de de doğal gazda yaşanan yüzde 250 artış benzer şekilde elektrik fiyatlarına yansıdı.

Bunun üzerine hükümetler devreye girdi, enerji şirketleri ile kredi desteği, sübvansiyon ve tavan fiyat uygulaması gibi tedbirleri görüşülüyor.

Avrupa Komisyonu da, elektrik fiyat artışına birlik enerji piyasa kuralları ihlal edilmeden nasıl müdahalede bulunulabileceğine ilişkin yol haritası belirlemeye çalışıyor.

Ekonomik toparlanma çabaları fiyatları yükseltiyor

Koronavirüs salgını ile birlikte gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik toparlanma, küresel doğal gaz talebini artırdı.

Talep artışı doğal gaz fiyatlarını yukarı taşıdı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış, elektriğe de yansıdı. Rusya'nın, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kısması durumu daha da zorlaştırdı.

Avrupa'nın özellikle kış aylarında kullanılmak üzere ayırdığı doğal gaz rezerv miktarları normal seviyelerin çok altına düştü.

Kış ayları yaklaşırken Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması bekleniyor.

Enerjide doğal gazın büyük payı var

Avrupa'da enerji üretiminde doğal gazın büyük payı bulunuyor. Doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, elektrik fiyatlarındaki artışın ana sebebi olarak öne çıkıyor.

Avrupa ülkelerinin hızlı biçimde sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatını artırması da mevcut kapasite sınırları nedeniyle kolay olmuyor.

Geçen yıl AB elektrik üretiminin yüzde 40'ına yakınını sağlayan yenilenebilir kaynaklar ise talebi her dönem yeterli miktarda karşılayamıyor.

Avrupa'daki Emisyon Ticaret Sistemi, sera gazı emisyonlarının fiyatını belirliyor. Son dönemde fiyatlar, ton başına yaklaşık 5 eurodan 60 euroya kadar tırmanmış durumda bulunuyor. Bu artış elektrik fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor