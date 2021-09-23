Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye iniş yaptı
Rusya'da başkent Moskova'da fırtınaya yakalanarak savrulan paraşütçüler, Lenin Caddesi'ne iniş yaptı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da iki kişi sabah saatlerinde paraşütle atlama yaptı.
Hava durumunu hesaba katmayan paraşütçüler, bir süre sonra fırtınaya yakalandı.
Şiddetli fırtınada güvenli bir yere iniş yapmaya çalışan paraşütçüler, çareyi yol kenarına inmekte buldu.
Yüksek katlı binaların üzerinden savrularak geçen paraşütçüler, Lenin Caddesi'ne iniş yaptı. Paraşütçülerin zor anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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