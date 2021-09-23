Avrupa ülkelerinin Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmesiyle ilgili çağrılar devam ediyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de inşa edilen Humboldt-Forum'da, Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesi'nden getirilen eserlerin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada eserlerin sömürge döneminde getirildiği ülkelerle görüşmeler yapılmasını istedi.

“Avrupa sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli, sorumluluk almalı”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den de bu yönde çağrı geldi.

"Her ülkenin bu geçmişten dersler çıkarması lazım. Günlük yaşamdaki ırkçılığın derin köklerini, ancak hatıralardaki karanlık noktaları aydınlatırsak, sömürge tarihimizle şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz."



Almanya Cumhurbaşkanı, Berlin'de Humboldt Forum'da Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesinden getirilen eserlerin yer aldığı serginin açılışında konuştu.

"Sömürge yöneticileri sömürdü, yağmaladı ve öldürdü"



Almanya'nın sömürge dönemine atıf yaptı, neler yaşandığının bilinmek istenmediğini söyledi.

Steinmeier, "Sömürge yöneticileri olarak Almanlar da insanları baskı altında tuttu, sömürdü, yağmaladı ve öldürdü" dedi.



Sömürge tarihiyle yüzleşmek gerektiğine işaret etti.