Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) yapılan açıklamada, oyların yüzde 49,25'inin sayıldığı Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FSLN) oyların yüzde 74,99'unu aldığı belirtildi.

Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazandı.

Seçime katılan 6 muhalefet partisinden en çok oyu yüzde 13,45 ile Anayasacı Liberal Parti'nin adayı Walter Espinoza'nın aldığı kaydedildi.

Katılım oranında anlaşmazlık

Ortega'nın eşi Rosario Murillo'nun da devlet başkanlığı yardımcılığına yeniden seçildiği bildirildi.

Seçime katılım oranının yüzde 65,34 olduğu bilgisi paylaşılırken, muhalefet ise seçime katılımın yüzde 18,5 olduğunu savundu.

Kosta Rika, sonuçları tanımıyor

Komşu ülke Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter'dan yaptığı açıklamada, seçimlerin şeffaf ve güvenilir olmadığını belirterek, Nikaragua'daki seçim sonuçlarını tanımayacaklarını ifade etti.

Nikaragua'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Alvarado, "Demokratik koşulların ve garantilerin olmaması nedeniyle Nikaragua'daki seçimleri tanımıyoruz. Ülkedeki siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, bugün yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini verdi.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.