Nijerya'nın başkent bölgesinde düzenlenen saldırıda 29 kişi kaçırıldı

Daily Trust gazetesinin haberine göre, dün gece FCT'nin Kwali bölgesine bağlı Yewuti köyüne gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi kaçırıldı, iki kişi ise saldırganlardan kaçmayı başardı.

Eski Kwali Bölge Başkan Yardımcısı Alhaji Zubairu Jibrin, saldırıyı doğrulayarak, kaçırılanlar arasında kardeşi ve kardeşinin ailesinin de olduğunu belirtti.

Jibrin, kaçırılanların serbest bırakılması için hükümetten acil yardım istedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.