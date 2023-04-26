Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2023 17:44

Nijerya'nın başkent bölgesinde düzenlenen saldırıda 29 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT), silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 29 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın başkent bölgesinde düzenlenen saldırıda 29 kişi kaçırıldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Daily Trust gazetesinin haberine göre, dün gece FCT'nin Kwali bölgesine bağlı Yewuti köyüne gelen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişi kaçırıldı, iki kişi ise saldırganlardan kaçmayı başardı.

Eski Kwali Bölge Başkan Yardımcısı Alhaji Zubairu Jibrin, saldırıyı doğrulayarak, kaçırılanlar arasında kardeşi ve kardeşinin ailesinin de olduğunu belirtti.

Jibrin, kaçırılanların serbest bırakılması için hükümetten acil yardım istedi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
AB ilaç sektörü reforma hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
18:41
Van'da gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi
18:25
Korunan alanlar 1,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
18:01
Bakan Akar: Mehmetçik son bir hafta içinde 21 teröristi etkisiz hale getirdi
17:55
Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
17:47
Boeing, yılın ilk çeyreğinde 425 milyon dolar zarar etti
Korunan alanlara Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyon ziyaretçi
Korunan alanlara Ramazan Bayramı'nda 1,3 milyon ziyaretçi
FOTO FOKUS
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
80 yıl sonra yeniden: Altay ezberleri bozacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ