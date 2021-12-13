Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, Omicron varyantı yüzünden Nijerya'ya seyahat kısıtlaması uygulayan İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan'dan yolcu uçaklarının 14 Aralık'tan itibaren ülkeye girişinin kısıtlanacağını duyurdu.

Sirika, bu ülkelerin hava yolu şirketlerinin kırmızı listeye aldıkları Nijerya'ya ticari operasyonlar amacıyla uçmasını sağlamak için ahlaki bir haklarından yoksun olduklarını söyledi.

Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları uygulayan bazı ülkelerde de Omicron varyantının tespit edildiğine dikkat çeken Sirika, "Bize seyahat kısıtlamaları uyguladıktan sonra neden hava yolu şirketleri ülkemize operasyon yapıyor? Ülkemizden kimi almaya geliyorlar?" dedi.

ECOWAS'tan İngiltere ve Kanada'ya tepki

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nana Akufo-Addo, Omicron varyantı nedeniyle İngiltere ve Kanada'nın Nijerya'yı kırmızı listeye almasına tepki gösterdi.

Akufo-Addo, Omicron varyantının zaten 3 ECOWAS ülkesinde tespit edildiğine dikkat çekerek, "Bu durum, bazı ülkeler tarafından 'haksız' ve 'kabul edilemez' olan talihsiz seyahat kısıtlamalarının uygulanmasına yol açtı" dedi.

İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan, Omicron varyantı ile mücadele kapsamında Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 217 bin 63 COVID-19 vakası görüldü ve 2 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.