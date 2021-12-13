Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Almanya'ya tepki: Bu adil değil
[Fotoğraf: TRT Arşiv-Reuters]
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, savunma silahları almalarını veto ettikleri için Almanya'ya "Bu adil değil" sözleriyle tepki gösterdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.
Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil" dedi.
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