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Dünya
AA 26.12.2023 15:09

Nijerya'daki silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 115'e çıktı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde dün silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Nijerya'daki silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 115'e çıktı

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, Channels televizyonunda katıldığı programda, eyaletteki 15 köye düzenlenen saldırının sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Mutfwang, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini kaydetti.

Saldırıların nedeninin yerli halk ile yağmacılar arasındaki toprak anlaşmazlığı olmadığını belirten Mutfwang, güvenlik birimlerini "katliamın" faillerini aramakla görevlendirdiğini ifade etti.

Silahlı saldırganlar, dün sabah Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırı düzenlemişti. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.

221 evin kundaklandığı saldırılarda, gıda ürünlerinin gasbedildiği kaydedilmişti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde son zamanlarda silahlı saldırılar arttı.

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