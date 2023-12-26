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Dünya
AA 26.12.2023 14:51

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 55 kişiyi daha gözaltına aldığı, 7 Ekim'den bu yana bölgede gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 785'e yükseldiği bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 55 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Tubas, Ramallah ve Tulkerim kentleri ile Doğu Kudüs'te 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 785'e ulaştı.

Gözaltılara ilişkin söz konusu veriler, İsrail güçlerinin gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı kişileri de kapsıyor.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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