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Dünya
AA 26.12.2023 14:22

Çin, küresel konumlama sistemi BeiDou için iki uyduyu uzaya yolladı

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturacak iki uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, küresel konumlama sistemi BeiDou için iki uyduyu uzaya yolladı
[Fotograf: AA]

Xinhua ajansının haberine göre, iki "BeiDou-3" uydusu, Long March-3B taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

BeiDou ağının 57. ve 58. parçaları olan uydular, yörünge testlerinin yapılmasının ardından aktif hale gelecek.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 504'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin hükümeti, askeri alanda ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e bağımlılığını azaltmak üzere BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'ni (BDS) geliştiriyor.

BeiDou uydu ağı için ilk uydu 2000'de fırlatıldı. Dört uydudan oluşan "BDS-1" ağının ardından 20 uydudan oluşan "BDS-2", 5 uyduluk "BDS-3S" ve 34 uyduluk "BDS-3" ağlarıyla geliştirildi.

"BDS-4" adı verilen yeni nesil uydu ağının ise 2035'e kadar sisteme eklenmesi hedefleniyor.

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